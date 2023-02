Le match Algérie-Niger, comptant pour la troisième journée du groupe F des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, aura lieu le jeudi 23 mars 2023 à 22h00 au stade Nelson-Mandela de Baraki, à Alger, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) vendredi.

Cette rencontre sera officiée par un quatuor soudanais sous la conduite de Mahmood Ali Mahmood Ismail, et composé de Mohammed Abdallah Ibrahim(1er assistant), Omer Hamid Mohamed Ahmed (2ème assistant), alors que le quatrième arbitre est Elsiddig Mohamed El Treefe. Le commissaire du match est le tunisien Boussairi Boudjlel.

Le match retour Niger- Algérie aura lieu le lundi 27 mars 2023 dans un lieu et à un horaire qui seront officialisés ultérieurement, précise la même source. A l'issue des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, l'Algérie est en tête du groupe F avec 6 points devant le Niger (2 pts). La Tanzanie et l'Ouganda ferment la marche avec un seul point.