Ballonnements, spasmes, rots... Pas très grave en soi, mais plutôt gênant et parfois douloureux. Pour retrouver une bonne digestion, ça vaut le coup d'essayer les médecines douces.

L'aérophagie est une accumulation d'air dans l'œsophage et dans l'estomac. Ce symptôme est sans conséquence pour la santé générale mais il est handicapant quand il provoque des ballonnements, des spasmes parfois douloureux et des rots. Plusieurs facteurs peuvent en être responsables : les aliments, le stress et l'anxiété. C'est sur eux qu'il faut déjà agir.

On commence par changer ses habitudes alimentaires

Mangez tranquillement : et mastiquez lentement, dans le calme, et assis autour d’une table. Il est préférable de ne pas trop parler en mangeant et de mettre de côté ses préoccupations professionnelles. Il est aussi recommandé de limiter ses portions et d’éviter les grignotages, qui entraînent une déglutition permanente d’air. Les salades ou les légumes crus sont à prendre en début de repas ; les fruits ou desserts sucrés plutôt dans la matinée ou dans l’après-midi.

Évitez les boissons gazeuses : glacées ou alcoolisées, les boissons gazeuses favorisent les éructations. À éviter pendant la crise : chewing-gum, plats épicés, fritures. Les aliments contenant des levures (pain, viennoiseries, fromages) ne sont pas les bienvenus. Une promenade après les repas est toujours bénéfique. Le stress empêchant de bien digérer, il est conseillé de se détendre en faisant du yoga, de la méditation, de la sophrologie.

Consultez un médecin si l’aérophagie persiste.

L'homéopathie calme les ballonnements

Pour calmer les troubles :

Carbo vegetabilis 9 CH, 5 granules avant les deux principaux repas pendant une quinzaine de jour si sous souffrez de ballonnements après le repas

Asa foetida 9 CH, 5 granules avant le déjeuner et le dîner en cas d'impossibilité de roter et de sensation de boule à l'estomac

Lycopodium 9 CH, 5 granules deux fois par jour si vous ressentez des ballonnements en fin d'après-midi

Ignatia 9 CH, 5 granules deux fois par jour si vos crises d'aérophagie sont dues au stress.

Les plantes jouent un rôle régulateur

Faites infuser la plante de votre choix et buvez-en une tasse bien chaude après chaque repas.

L'estragon combat les spasmes

La badiane ou l'anis étoilé prévient l'aérophagie

Le carvi facilite la digestion

La menthe poivrée stimule les fonctions de l'estomac

La livèche excelle en cas de ballonnements

L'angélique régule la digestion.

En cas de stress, préparez-vous une infusion de basilic frais après les repas.

Les huiles essentielles améliorent la digestion

On peut utiliser au choix l'huile essentielle (HE) d'estragon ou de laurier noble ou de gingembre.

Attention, les huiles essentielles ne sont pas à utiliser chez la femme enceinte et allaitante !

Poser 1 goutte d'HE de votre choix sur une boulette de pain ou un comprimé neutre ou un petit sucre, à prendre au milieu du repas. Si vous souffrez de reflux gastro-oesophagien, il est préférable d'utiliser les HE en massages : massez votre ventre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec 2 gouttes d'HE de votre choix, diluées dans une noisette de votre lait corps ou d'une huile végétale.

Si vous préférez prendre vos HE après le repas, vous pouvez opter pour l'HE de basilic, d'aneth ou de romarin, 2 gouttes d'HE de votre choix dans du miel.

Votre sauce digeste pour les salades et crudités : ajouter 2 gouttes d'HE de cardamone dans une cuillère à café d'huile végétale.

Si vous êtes stressée, diffuser 15 gouttes d'HE de lavande officinale ou de mandarine ou d'orange douce (au choix) deux fois, par jour dans les pièces à vivre pendant une vingtaine de minutes.

Si vous êtes anxieuse, délassez-vous dans un bain aromatique, le soir, avant de vous coucher : diluez 10 gouttes d'HE de lavande officinale dans un bouchon de votre produit de bain.