Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, et son homologue jordanien, Firas Al Hawari, ont affirmé mardi à Alger la détermination de l'Algérie et de la Jordanie à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la santé en vue de développer le système sanitaire dans les deux pays.

Dans une déclaration à la presse au terme d'une audience qu'il a accordée à son homologue jordanien, en présence du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, M. Saïhi a indiqué "avoir abordé avec M. Al Hawari les principaux domaines de promotion de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Jordanie", évoquant à l'occasion la grande expérience jordanienne dans le domaine hospitalier et "son leadership dans plusieurs domaines de santé".

La rencontre, ajoute-t-il, "a permis d'échanger les vues sur le développement sanitaire, l'échange des médecins, le jumelage et les différentes questions d'intérêt commun", soulignant à ce propos l'importance d'exploiter les expériences des deux pays dans le développement de leurs systèmes de santé.

Dans ce cadre, le ministre a relevé que l'expérience hospitalière de la Jordanie "a plusieurs atouts et points positifs", soulignant la riche expérience de l'Algérie dans le domaine du développement sanitaire, ce qui offre un espace pour l'échange d'expériences, et permet de promouvoir la coopération avec d'autres pays. De son côté, le ministre jordanien de la Santé s'est dit heureux de visiter l'Algérie pour échanger les perspectives de la coopération entre les deux pays, précisant que cette démarche "intervient en prolongement de la visite effectuée en Algérie par le Roi Abdallah II Bin Hussein, souverain du Royaume hachémite de Jordanie, et les instructions données à l'effet de poursuivre le renforcement de la coopération entre les peuples et les dirigeants des deux pays".

Il a, en outre, affirmé que "les expériences algérienne et jordanienne peuvent contribuer grandement à la relance du secteur en termes de traitement, de formation ou de recherche scientifique", estimant que cette visite est "une occasion en or à travers laquelle nous aspirons fortement à renforcer la coopération entre les deux pays à l'avenir", en tirant profit des dénominateurs communs en vue de réaliser la complémentarité à tous les niveaux.