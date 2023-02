Des spécialistes en médecine physique et de réadaptation à Alger ont souligné l'importance de fournir aux malades souffrant de complications de la vessie neurologique les consommables médicaux facilitant la miction.

Le Chef de service de la médecine physique et de réadaptation fonctionnelle à l'EHS Azur Plage, Professeur Hocine Cherid et le Chef de service de rééducation fonctionnelle à l'EHS de Texeraïne, professeur Abderrezek Belmihoub ont souligné lundi lors d'une conférence de presse que les traumatismes médullaires, la sclérose en plaque et le Spina Bifida ont en commun une vessie neurogéne ou neurologique, l'organe ne recevant plus le signal nerveux qui lui permet de se contracter et vider le corps de substances toxiques sous forme d'urine. Parmi les consommables médicaux utilisés dans le drainage de l'urine, le professeur Cherid a cité la technique de l'auto-sondage intermittent utilisée pour éviter aux patients paraplégiques, tétraplégiques et patients souffrants de Sclérose en plaque et Spina Bifida et autres handicaps, l'insuffisance rénale qui peut dégénérer en cancer. Le spécialiste a ajouté, dans ce contexte, que les consommables médicaux utilisés dans l'auto-sondage contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des malades et favorisent leur autonomie physique, en leur permettant de reprendre leurs activités sociales et professionnelles. Le professeur Belmihoub a souligné l'importance de l'éducation thérapeutique pour le patient, ce dernier devant être capable de choisir l'auto-sondage qui lui convient après le diagnostic.

Les dysfonctionnements de la vessie neurogène peut résulter de maladies génétiques comme la Sclérose en plaque et le Spina Bifida, la paraplégie et la tétraplégie causées par un AVC ou de traumatismes lors d'un accident sportif ou de la circulation.