Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a reçu, mardi au Palais du gouvernement, une importante délégation ministérielle jordanienne, conduite par Yousef Al-Shamali, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement et également ministre du Travail du Royaume hachémite de Jordanie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Les discussions ont permis d'évoquer "l'état et les perspectives des relations bilatérales et de souligner la disposition des deux parties à œuvrer au renforcement du partenariat entre les deux pays, en accordant des opportunités d'investissement et en dynamisant les mécanismes de coopération bilatérale dans divers domaines, conformément aux directives des dirigeants des deux pays", indique la même source.

Les deux parties se sont félicitées des résultats de cette importante visite, notamment la feuille de route algéro-jordanienne pour le renforcement de la coopération économique, commerciale et d'investissement, pour la période 2023-2025, que les deux parties sont disposées à mettre en œuvre, en intensifia nt les contacts bilatéraux à tous les niveaux, conclut le communiqué.