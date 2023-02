L'Algérie a condamné "fermement" l'attaque terroriste perpétrée dans la province de l'Oudalan au nord du Burkina Faso, ayant fait plusieurs victimes parmi les forces burkinabè, exprimant sa solidarité avec le Burkina Faso ainsi qu'avec tous les pays africains qui font face aux défis de la lutte contre le terrorisme, a indiqué mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie condamne fermement l'attaque terroriste perpétrée dans la province de l'Oudalan au nord du Burkina Faso, ayant fait plusieurs victimes parmi les forces burkinabè et présente ses sincères condoléances et ses sentiments de compassion à ce pays frère ainsi qu'aux familles des victimes" et "exprime sa solidarité avec le Burkina Faso ainsi qu'avec tous les pays africains qui font face aux défis de la lutte contre le terrorisme", lit-on dans le communiqué. "Sur la base des recommandations contenues dans le rapport du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au 36e sommet de l'Union africaine (UA), en qualité de coordonnateur des efforts continent aux de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, l'Algérie réitère son appel à redoubler et à coordonner les efforts aux plans régional et international pour éradiquer ce fléau et faire face à ses répercussions, dans le cadre d'une approche globale et multidimensionnelle", selon la même source L'Algérie "met l'accent sur la nécessité de renforcer les capacités de défense des pays africains pour juguler le risque terroriste qui menace la stabilité et entrave les efforts de développement sur le continent", conclut le communiqué.