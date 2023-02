La Chine prévoit de lancer deux autres satellites météorologiques de la série Fengyun en 2023, selon l'administration météorologique du pays.

L'un des satellites, Fengyun-3F (FY-3F), est en orbite matinale qui remplacera le satellite FY-3C pour fournir des services dans des domaines tels que les prévisions météorologiques et la surveillance de l'environnement écologique et des catastrophes.

Equipé de 10 charges utiles, il devrait être lancé en août, selon l'agence Chine Nouvelle.

L'autre satellite, FY-3G, est un satellite de mesure des précipitations principalement utilisé pour surveiller les fortes précipitations dans le système météorologique désastreux, et fournir des informations de la structure en 3D des précipitations dans les moyennes et basses latitudes du monde entier. Il est équipé de quatre charges utiles, et devrait être lancé en avril. Une fois placés en orbite, la Chine deviendra le seul pays au monde à exploiter simultanément des satellites météorologiques civils en orbites aube-crépuscule, matinale, de l'après-midi et inclinée en même temps. La Chine a lancé 19 satellites de la famille Fengyun, dont sept sont actuellement en orbite, fournissant des produits et des services de données à 126 pays et régions du monde.