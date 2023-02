Une exposition dédiée à la philatélie algérienne représentant la période s'étalant de 1962 jusqu'à 2023 a été ouverte mercredi à Alger, permettant ainsi aux visiteurs de voyager à travers l'histoire culturelle de l'Algérie et son patrimoine matériel et immatériel.

Abritée par le Musée national des arts et des traditions populaires (Dar Khedaoudj el Amia) sis à la Basse Casbah, à l'occasion de la célébration de la journée nationale du Chahid, cette exposition comprend un riche ensemble de timbres-poste relevant de la collection du philatéliste Abdelkader Chagroune de Tlemcen.

Les thèmes de ces timbres-poste concernent l'artisanat, les arts, la dinanderie, le chant populaire, la Casbah et son patrimoine urbain et historique, les bijoux traditionnels et les musées de l'Algérie outre les monnaies, les écus, les citadelles de l'Algérie et les villes antiques dont Constantine.

L'exposition propose aussi de belles combinaisons de philatélie dont la majorité consiste en de rares pièces authentiques accompagnées de petites cartes explicatives sur la fabrication des instruments musicaux traditionnels, la dinanderie, les danses folkloriques et les tenues vestimentaires représentant les quatre coins de l'Algérie.

Les timbres exposées présentent, en outre, des modèles de poterie et de miroirs ornés d'arabesque, d'art miniature, de dorure, de fabrication de tapis et de gravure sur bois.

Cette exposition qui se poursuivra jusqu'au 22 février verra également la présentation de timbres reflétant la beauté et la technicité de la miniature témoignant du patrimoine archéologique des différentes civilisations qu'a connues l'Algérie dont les miniatures romaines à Djemila et Tipasa.

Ces timbres reflètent l'art islamique Zianide et Ottoman en vue de faire connaitre notre diversité culturelle.

D'autres timbres exposés illustrent des figures de la résistance populaire et de la Révolution de libération ou des images des grandes mosquées d'Algérie.

Le chant traditionnel et les genres de la musique algérienne sont présents également sur ces timbres-poste tels que Ahellil, Gourara et Imzad.

Des figures de proue de la musique ont eu leur place sur les timbres à l'instar de Aissa El Djermouni (chaoui), Mohamed Tahar El Fergani (malouf) et Othman Bali (targui) en guise d'hommage à leur riche parcours artistique.

Outre l'encyclopédie nationale des timbres qui retrace l'histoire du timbre-pos te en Algérie, les philatélistes ont découvert nombre de manifestations culturelles illustrées sur des timbres à l'image du festival culturel africain de 1969 et de 2009.

Pour M. Chakroun Abdelkader, l'exposition vise à "faire connaitre des éléments du patrimoine national au grand public, car reflétant notre identité". Passionné de philatélie depuis son jeune âge, Chakroun avait participé à plusieurs expositions nationales et internationales.