La violence redoublée contre les civils a fait 5 nouveaux morts mercredi en Ituri, alimentant l'inquiétude sur le déroulement d'opérations de recensement des électeurs qui doivent débuter jeudi dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces opérations d'"enrôlement" des électeurs, en vue de la présidentielle de décembre, ont commencé fin décembre dans la partie ouest du pays puis fin janvier dans le centre et le sud-est.

Elles vont concerner à partir de jeudi sept provinces de l'est et du nord-est, dont les plus affectées par les violences de groupes armés écumant ces régions depuis plusieurs décennies. En Ituri sévissent notamment des milices communautaires telles que la Codeco, accusée par l'ONU d'avoir tué dimanche plus d'une vingtaine de civils, dernière tuerie en date de villageois et de déplacés. Le sud de l'Ituri, de même que le nord de la province voisine du Nord-Kivu, est aussi victime d'attaques répétées attribuées aux ADF (Forces démocratiques alliées), groupe armé d'origine ougandaise présenté par Daech comme sa branche en Afrique centrale.

Depuis la fin de l'année dernière, les mor ts se comptent par dizaines presque chaque semaine en Ituri. "Il y a eu incursion (mercredi) des rebelles ADF dans la localité de Bukima. Ils ont tué 5 personnes - 1 homme, 3 femmes et 1 enfant", a indiqué Faustin Brazza, acteur de la société civile de la "chefferie" (groupement de villages) de Banyali Tchabi.

Ce bilan de cinq morts, auxquels s'ajoutent deux blessés, a été confirmé par le chef de cette entité, Babanilau Tchabi, en déplorant que sa chefferie soit "complètement vidée" de sa population par les attaques répétées dans la région. "Nous espérons que la présence" des militaires congolais et ougandais qui mènent des opérations conjointes contre les ADF, "pourra rassurer les civils pour l'enrôlement des électeurs", a déclaré le chef Tchabi, en se disant toutefois "vraiment dans l'inquiétude".