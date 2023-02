La Commission des droits de l'Homme de la Zambie (HRC) a plaidé, mardi, pour la promulgation d'une loi sur la criminalisation de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. "Nous exhortons le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour promulguer une loi criminalisant la torture, afin de garantir que les auteurs de cet acte répréhensible soient tenus responsables et que justice soit rendue aux victimes", a déclaré dans un communiqué le porte-parole et chef du Département de l'information, de l'éducation et de la formation du HRC, Mweelwa Muleya.

Il a ajouté que la torture est un crime contre l'humanité qui est interdit par toutes les lois internationales, régionales et nationales, notant qu’il est impératif que la Zambie promulgue une loi nationale qui traite de manière exhaustive les aspects liés à la prévention et la répression des actes de torture.

"Il est inacceptable que certains suspects soient soumis à des traitements aussi inhumains par ceux-là mêmes qui sont censés les protéger", a-t-il martelé. Soulignant que le nombre de cas de torture enregistrés par la Commission est passé de 39 en 2021 à 19 en 2022, il a noté qu'"un cas de torture est un cas de trop, car cet acte constitue une grave violation des droits de l'Homme et un crime odieux qui ne devrait pas avoir sa place dans la société moderne".

En outre, M. Muleya a fait savoir que certaines victimes subissent des déficiences permanentes, dont la perte de la vue, de l'ouïe, un handicap physique ou mental à cause des différentes formes de torture perpétrées, devenant incapables de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille pour le reste de leur vie. Par ailleurs, le même responsable a reconnu que les autorités ont déployé des efforts pour prévenir la torture, notamment à travers l'interdiction de tels actes en vertu de l'article 15 de la Constitution et la ratification de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.