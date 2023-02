La Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger (SEAAL) procède à plus de 160.000 tests chimiques et bactériologiques par an pour contrôler la qualité de l'eau du robinet produite et distribuée par la société au niveau des wilayas l'Alger et de Tipasa, a affirmé la SEAAL mardi dans un communiqué.

"En vue d'approvisionner la population en eau potable conforme aux normes algériennes de qualité, la SEAAL effectue chaque année environ 135 000 analyses physiques et 26 000 analyses bactériologiques +soit 161 000 analyses au total+ pour 12 mille échantillons analytiques", a précisé cette société.

Le contrôle de la qualité de l'eau commence au niveau des stations de traitement.

Chaque station compte un laboratoire opérationnel qui assure la conformité de l'eau traitée avec les normes de santé, selon les explications contenues dans le communiqué. L'eau est traitée à travers plusieurs étapes avec une "haute précision", supervisées par des "équipes de techniciens d'exploitation d'une grande compétence", ajoute la même source, soulignant que le processus de contrôle de la qualité de l'eau se poursuit au niveau des i nstallations de stockage, puis des stations de pompage et des réseaux de distribution jusqu'au compteur du consommateur.

La garantie de la qualité de l'eau est assurée par un laboratoire central accrédité par la certification "ISO-17025", version 2017, émise par l'Organisme Algérien d'Accréditation (ALGERAC)".

Le laboratoire central accrédité dispose d'équipements "sophistiqués de pointe", afin de procéder à des examens et des analyses spécifiques avancées de 74 composantes permettant de détecter toute source de pollution, de prendre les mesures anticipatives nécessaires, et de définir l'empreinte génétique des priorités en utilisant les techniques modernes. En sa qualité de laboratoire accrédité, il assure des services d'analyse de l'eau, tous types confondus, et à garantir la qualité de l'eau conformément aux normes réglementaires de l'eau potable en Algérie pour les clients industriels des différents secteurs, notamment le secteur sanitaire, pharmaceutique, agricole, minier, des boissons et liquides. L'eau du robinet est "le produit le plus contrôlé à Alger et Tipaza" dont la production, la distribution et le contrôle de qualité sont assurés par plus de 6600 employés, selon la même source.