Des ateliers pour la promotion du tourisme dans la wilaya de Médéa se tiennent

le 21 et 22 février courant au centre de loisirs scientifiques sur une initiative conjointe

de la direction du tourisme et de l’artisanat et l’office local du tourisme, a-t-on appris, mardi, auprès des organisateurs.

Cinq ateliers sont mis sur pieds à l’effet de promouvoir la destination Médéa et faire découvrir ses richesses naturelles, culturelles, patrimoniales et historiques, a fait savoir le directeur local du tourisme et de l’artisanat, Nour Zoulim.

Ces ateliers sont animés par des partenaires du secteur du tourisme, en l’occurrence la culture, les moudjahidine et ayants droits, la jeunesse et les sports, les parcs nationaux de Chréa, Gouraia et Djurdjura, les forêts et les opérateurs touristiques, a-t-il ajouté.

Les thématiques qui seront traitées dans le cadre de ce travail promotionnel portent sur l’organisation des circuits touristiques, la promotion des réserves naturelles et parcs nationaux, le cas notamment du parc de Chréa qui s’étend sur une partie du territoire de la wilaya de Médéa, et englobe les Monts de Tamesguida et son l ac suspendu, Dhaia, le rôle des entreprises émergeantes dans la modernisation du secteur, ainsi que l’apport des médias et des artisans dans la promotion de cette destination, a expliqué Nour Zoulim.

Le but de ces ateliers est de vulgariser le potentiel dont recèle la wilaya auprès des opérateurs touristiques, tirer profit de l’expérience des représentants des parcs nationaux présents, en particulier au plan de la gestion des flux des visiteurs et l’organisation des circuits touristiques à l’intérieur de ces réserves naturelles.

Il s'agit aussi d’inciter les partenaires du secteur à s’impliquer davantage dans ce travail promotionnel, a indiqué le même responsable.

L’examen des différents thèmes choisis à l’occasion de ces ateliers devrait déboucher sur des propositions en mesure de "booster" l’activité touristique dans la wilaya et permettre de "mieux exploiter" son potentiel, tant naturel, patrimonial que culturel, pour réussir à attirer les touristes nationaux en quête de découverte et d’évasion, a conclu le directeur local du tourisme.