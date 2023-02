Les campagnes de sensibilisation menées par la commission de wilaya de lutte contre les fléaux sociaux et l’interdiction de la vente des produits du tabac aux mineurs de Guelma a touché durant les trois derniers mois plus de 11.000 élèves des établissements scolaires et de la formation professionnelle, a-t-on appris mercredi de l’Inspecteur général de la wilaya Hocine Meliani. Les bénéficiaires du programme de sensibilisation de cette commission durant la période allant du mois de novembre 2022 à janvier 2023 sont répartis entre 82 établissements scolaires dans les trois paliers et sept établissements de formation et d’enseignement professionnels, a précisé M.

Meliani en marge de la caravane de sensibilisation qui effectue une halte à l’école primaire Boukehil Abdelhak dans la commune d’Ain Regada à l’extrême ouest de la wilaya.

L’action de sensibilisation, menée par la commission durant cette période, a ciblé 15 communes sur un total de 34 communes que compte la wilaya, a rappelé le même responsable, précisant que l’opération s’effectue sous forme d’ateliers an imés par des représentants de différentes administrations et instances publiques, ainsi que des représentants de la société civile.

Selon l’Inspecteur général de la wilaya, les caravanes et les campagnes de sensibilisation menées par cette commission ont permis de découvrir et de prendre en charge des situations difficiles d’enfants et des élèves d’établissements scolaires et de formation et d’enseignement professionnels.

L’action effectuée dans le cadre de la caravane de sensibilisation menée à la commune d’Ain Regada a suscité un grand intérêt de la part des élèves de l’école primaire qui ont fait montre d’un haut sens d’interactivité avec les différents ateliers organisés à cette occasion en rapport, entre autres, avec les dangers de la toxicomanie, la mauvaise utilisation de l’internet et réseaux sociaux, ainsi que les dangers de la consommation du tabac chez les mineurs et la violence physique et autres formes d’intimidation en milieu scolaire.