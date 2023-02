Un programme portant plantation de plus de 2.000 arbustes, toutes espèces confondues, a été entamé mardi à travers plusieurs communes de la wilaya de Constantine, dans le cadre du "Plan Vert" de l’exercice 2023, à l’initiative de l’Association de protection de la nature et de l’environnement (APNE), a révélé à l’APS son président Abdelmadjid Sebih.

L’opération dont le coup d’envoi a été donné à la cité El Yasamine sur les hauteurs d’Ain El Bey dans la ville de Constantine, vise l’extension des espaces verts et le renforcement du couvert végétal en milieu urbain tout en contribuant à promouvoir la culture environnementale chez les jeunes et susciter une prise de conscience collective pour une meilleure préservation de la nature, a-t-il précisé. Le programme concernera plus d’une vingtaine de quartiers et six établissements scolaires situés entre autres dans les communes de Constantine, El Khroub, Ibn Badis, Hamma Bouziane, Messaoud Boudjeriou en plus des villes Ali Mendjeli et Massinissa, à raison de 50 plantes d’ornement par cité et établissement, a noté le président de l’APNE, faisant savoir q ue les unités de voisinage (UV) 17 et 22 à Ali Mendjeli , les cités "Retba" et "Bekira" situées respectivement dans les communes de Didouche Mourad et de Hamma Bouziane ainsi que la zone suburbaine d’El Hemayel relevant de la commune d’ Ain Smra, figurent parmi les zones concernées par cette opération.

L’initiative qui se poursuivra jusqu’au début du mois d’avril prochain, ciblera également six maisons de jeunes dont deux implantées au chef- lieu de wilaya et quatre autres dans les communes de Messaoud Boudjeriou, Zighoud Youcef , Ouled Rahmoune ainsi que la ville Ali Mendjeli, a ajouté M. Sebih, soulignant par ailleurs que deux concours de meilleurs maisons de jeunes et clubs verts des établissements scolaires, sont également au programme.

Pour rappel, plus de 20.000 plans d’arbres toutes espèces confondues, ont été mis en terre dans les douze (12) communes de la wilaya de Constantine, dans le cadre du "plan vert", depuis 2004 , date de sa mise en œuvre. Outre la plantation, a-t-il noté, l’APNE va procéder, dans le cadre de ce plan , à l’organisation des actions de sensibilisation sur l’importance de la plantation d’arbres avec la ,participation des élèves de différents cycles d’enseignement scolaire et en direction des habitants de l’ensemble des cités ciblées, notamment la catégorie des j eunes et cela en collaboration avec les services des directions de l’éducation et de la jeunesse et des sports en plus des comités de quartiers.

A signaler que les actions de plantation effectuées en 2022 par cette association au niveau des sites, urbains, forestiers, établissements scolaires, universitaires, sportives, structures administratives et mosquées avaient permis la mise en terre de 3.872 arbustes, et ce en étroite coordination avec des partenaires concernés dont la conservation des forêts.