L'Algérie et la Croatie ont réaffirmé mardi, à l'occasion de la tenue de la troisième session des consultations politiques à Alger, leur engagement commun en faveur de la consolidation de leur partenariat économique et commercial, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Lors de cette rencontre, tenue sous la coprésidence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, et du secrétaire d'Etat aux affaires politiques du ministère croate des Affaires étrangères et européennes, Frano Matusic, "les deux parties ont passé en revue l'état des relations bilatérales dans leur ensemble, ainsi que les perspectives de les promouvoir davantage à la faveur des réformes politiques et économiques engagées par l’Algérie et à la lumière des nouvelles réalités imposées par les nouveaux bouleversements géopolitiques au double plan régional et international", lit-on dans le communiqué.

Elles ont, en outre, "exprimé leur satisfaction quant à la q ualité des liens d’amitié et de coopération entre l’Algérie et la Croatie et ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la consolidation de leur partenariat économique et commercial, en tirant pleinement profit des avantages que prévoit la nouvelle Loi algérienne sur l’investissement, en matière de stabilité juridique, de transparence et d’assouplissement des procédures administratives et des facilités fiscales", souligne le communiqué.

A cet effet, les deux parties sont convenues de promouvoir la coopération entre l’Algérie et la Croatie dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, de l'énergie, des startups, des transports, de la construction navale et des sports et de les hisser au niveau de l'excellence de leurs relations politiques, conformément aux orientations des deux présidents de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue croate, M. Zoran Melanovic, ajoute la source. "Les questions politiques internationales et régionales d’intérêt commun ont été également au menu des discussions entre les deux hauts responsables, notamment la question du Sahara occidental, la situation en Libye, au Sahel et au Proche-Orient, ainsi que les derniers développements dans la région des Balkans", précise le ministère dans son communiqué.

A ce titre, les deux responsables sont co nvenus de "renforcer la concertation entre l’Algérie et la Croatie au sein des instances régionales et internationales afin d’appuyer les efforts de la communauté internationale dans la recherche de solutions pacifiques à ces conflits et crises, conformément aux résolutions des Nations unies et aux principes de la légalité internationale et du droit international", conclut la même source.