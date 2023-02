Des participants à un atelier de recherche sur "les solutions technologiques locales au profit d’une construction moderne", organisé dans le cadre du 3e salon international des constructions modernes et des nouvelles technologies Builtec, ont encouragé mardi à Constantine l'utilisation de matériaux bio-source dans l’isolation thermique des constructions et la génération d’énergie alternative.

Au cours de cet atelier, les conférenciers, issus d’universités étrangères et de centres de recherches nationaux, ont insisté sur l’importance de recourir aux matériaux non polluants et disponibles en grandes quantités dans la nature, à l’instar de produits extraits d’huiles, des déchets du papier ou les noix de fruits afin de concrétiser le projet initié par l’Etat en terme d’efficacité énergétique.

Présentant une communication sur "les matériaux isolants à base de grignons d’olive", l’enseignant-chercheur Lotfi Derradji, du Centre National d'Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment (CNERIB), a indiqué que ce processus consiste à investir cette richesse dans le domaine du bâtiment à travers l’élaboration d’un matériau isolant thermique à base de grignon d’olive en exploitant ses caractéristiques thermiques et mécaniques ainsi que son influence sur le comportement thermique des bâtiments et la réduction de la consommation de chauffage et de climatisation.

Le Bâtiment, "dit secteur le plus polluant", peut devenir aujourd’hui le poumon écologique en termes de valorisation de déchets et de performances thermiques, a estimé le même intervenant, soulignant que la politique de la transition énergétique en Algérie vise à soutenir le développement économique tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles et en améliorant la sécurité énergétique du pays, et le confort thermique dans les différentes constructions.

Lors de la présentation d’une communication intitulée "Quand le bâtiment produit de l’Energie", Dr Amel Ferial Boudjabi (Enseignante de mécanique énergétique à l’Université d'Oum El Bouaghi) a indiqué que cette recherche constitue une solution innovante pour exploiter le potentiel du gisement solaire et économiser de l'énergie dans le bâtiment à travers l'utilisation de façades photovoltaïques intégrées au bâtiment (BIPV) qui produisent de l'électricité à partir de l'énergie solaire. L'étude en question inclut une simul ation numérique et une étude d'optimisation pour déterminer les meilleures configurations possibles pour les façades BIPV, a expliqué la communicante, notant que l'objectif est de trouver une solution qui optimise à la fois la production d'énergie solaire et l'efficacité énergétique du bâtiment, tout en améliorant son esthétique.

Par ailleurs, le lancement d'un concours national, initié par la revue "vies de villes" et dédié aux meilleurs projets de recherches réalisés par les étudiants et les jeunes architectes, est prévu dans le cadre de la 3e édition de ce salon international, qui se tiendra jusqu’à jeudi prochain.