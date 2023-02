Un plan d'urgence a été mis en place mercredi, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, à l'effet d'identifier les priorités du secteur des travaux publics pour la relance des projets routiers en souffrance, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

Ce plan a été mis en place suite à une communication du ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base, présentée lors de cette réunion tenue au Palais du gouvernement et présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benaderrahmane, selon le même texte. La communication a porté sur "la situation des projets autoroutiers, état d'exécution et conditions d'achèvement et les conditions de mise en service des stations de péage sur l'autoroute Est-Ouest", a-t-on précisé. Cette communication a mis en exergue l'état d'avancement de certains projets d'envergure retenus dans le cadre du schéma directeur routier et autoroutier (2005-2025), à savoir : l'exploitation économique de l'autoroute Est-Ouest, notamment par la mise en service des stations de péage sur cette infr astructure, et la réalisation de 24 liaisons autoroutières permettant de relier les chefs-lieux de wilayas et les ports, totalisant environ 3.249 km, a-t-on ajouté. A ce titre, annonce-t-on dans le même communiqué, "un plan d'urgence a été mis en place à l'effet d'identifier les priorités pour la relance des projets en souffrance selon une approche économique intégrée, permettant de mutualiser les efforts et les réalisations d'infrastructures de base au profit du développement économique et du bien-être du citoyen".