Le 22 février 1957, 27 étudiants parmi les dignes fils de la wilaya de Blida sont tombés au champ d’honneur dans la bataille de Sbaghnia, un village de la région de Hammam Melouane (Est de la wilaya), qui a également vu la mort au champ d’honneur du moudjahid chargé de leur escorte et protection sur leur chemin vers les maquis de l'Armée de libération nationale (ALN), selon des documents en possession de la Direction des moudjahidine et des ayants droit.

Les mêmes sources et des témoignages de moudjahidine, rapportent que la bataille du nom du village éponyme (Sbaghnia) survenue il y a 66 ans jour pour jour, compte parmi les plus célèbres combats menés par les moudjahidine contre les forces coloniales françaises, couronnés par une victoire en dépit de leurs moyens dérisoires de l'époque.

A l’origine de cette bataille du 22 février 1957, un rendez-vous de plus de 400 étudiants de la région qui devaient rejoindre le maquis et renforcer les rangs de l’ALN dans sa lutte contre le colonialisme français et recouvrer l'indépendance de l'Algérie. Ch ahid Si Zoubir, responsable d’un commando dans la 2e région de la wilaya IV historique, avait été désigné par le commandement de l'ALN pour leur escorte. En dépit de la difficulté de la tâche qui se présentait à lui, vu le nombre considérable des étudiants ayant décidé de rejoindre le maquis après la grève de 1957, Si Zoubir a accepté la mission et les a rejoint sur place. Malheureusement leur grand nombre fit qu’ils ne passèrent pas inaperçus.

Mort au champ d’honneur après avoir accompli sa mission

C’est alors que les événements prirent une tournure tragique, car cette belle élite algérienne fut la cible de l’armée française, qui l’attaqua à l’aide de 15 hélicoptères "Sikorski", chargés de centaines de soldats français. Lorsque Si Zoubir s'est rendu compte du danger qu'encouraient les étudiants, car, non armés et non entraînés au combat, il leur ordonna de rejoindre la montagne en petits groupes. Pour les couvrir, ce moudjahid héroïque entra en accrochage avec les troupes ennemies pour retarder leur avancée et permettre aux étudiants de s'esquiver.

Mais dans ce combat inégal, Si Zoubir tomba au champ d'honneur en compagnie de 27 étudiants, dont une jeune fille, après avoir réussi, à lui seul, à sauver la majorité des étudiants des filets des troupes françaises. Touché à mort par l es balles ennemies, Si Zoubir a sacrifié sa vie pour que des centaines d'étudiants puissent rejoindre la Révolution.

Les chouhada de la bataille de S'baghnia furent enterrés à l'endroit même de leur martyre. En 1980, leurs ossements furent réinhumés au cimetière des chouhada de la région. Selon Omar Bouregaâ, fils du chahid Rabah Bouregaâ, habitant de Sbaghnia et chercheur en l'histoire de la révolution nationale, "le courage du chahid Si Zoubir fait, à ce jour, la fierté des habitants de la wilaya, mais surtout de la région, car il n’a pas hésité à faire face à l’aviation française, alors qu’il était seul".

"Les étudiants ont attiré l’attention des forces françaises en dépit de leur répartition en groupes. La France les a attaqué avec tout les moyens en sa possession, mais n'a pas réussi à les arrêter, grâce à la bravoure et au courage de cet héroïque chahid qui s’est sacrifié pour les défendre", a relevé Bouregaâ.

A l’instar des autres batailles menées par les moudjahidine pour l'indépendance de l'Algérie, celle de S’baghnia représente "la confirmation du sérieux et de la force de la guerre de libération nationale et de l’adhésion totale du peuple à sa cause, en dépit des moyens dérisoires des moudjahidine, qui profitaient de chaque bataille remportée pour récupérer les armes des soldats français", a-t-il ajouté.