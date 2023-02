La valeur des exportations effectuées par la société des ciments d’Ain Touta (SCIMAT) dans la wilaya de Batna, relevant du groupe industriel public des ciments d’Algérie GICA, a atteint en 2022 près de 12 millions dollars, a indiqué mercredi son président directeur général (PDG), Mâamar Bahloul.

La part des exportations de SCIMAT en 2022 est de 360.000 tonnes, pour un total du groupe GICA estimé durant la même année à près de trois (3) millions de tonnes, vers les pays d’Afrique de l’Ouest, d’Amérique latine et d’Europe pour un total de 106 millions dollars, a précisé le même responsable en marge de la caravane d’écoute du client organisée par le groupe et dont le coup d'envoi a été donné à la maison de la culture Mohamed Laïd El Khalifa.

Le groupe GICA œuvre, au travers de sa filiale SCIMAT et de ses autres cimenteries, à augmenter ses exportations de ciment dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics visant la diversification des exportations hors hydrocarbures, selon la même source.

Dans cette perspective, SCIMAT vient d’obtenir les deux cer tificats ISO 45001 version 2018 relative au système de management de la santé et de la sécurité au travail et ISO 50001 version 2018 relative au système de management de l'énergie, a précisé son PDG, avant de souligner que les efforts sont fournis pour obtenir les certifications de conformité aux normes européennes et américaines pour augmenter les exportations vers ces deux continents. La rencontre tenue dans le cadre de la caravane d’écoute du client s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres similaires initiées par le groupe visant à écouter et répondre aux attentes de ses clients et consolider les rapports entre les deux parties, a indiqué à l’APS Hayat Lazri, directrice du marketing, de la communication et de la veille concurrentielle.

Fort d’une expérience d’un demi-siècle dans le secteur du bâtiment, le groupe GICA vise à renforcer sa position sur le marché national au travers des rencontres organisées avec les professionnels du bâtiment dans 30 wilayas à la faveur de cette caravane, lancée en 2019, puis suspendue à cause de la pandémie de la Covid-19, avant de reprendre de nouveau son départ à partir de Batna pour se rendre ensuite à Constantine.

La rencontre qui s’est tenue en présence d’opérateurs économiques et de professionnels du bâtiment de la wilaya de Batna et des wil ayas couvertes par les activités de SCIMAT a abordé les divers produits du groupe, notamment de SCIMAT, ses trois unités et son réseau commercial.