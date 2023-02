Le président de la Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification relevant de l’Assemblée populaire nationale, Kamal Belakhdar, a estimé mercredi à Tlemcen la nécessité de faciliter l'implantation des investisseurs dans leurs zones d'activités.

Visitant la zone d’activités d’Ouled Bendamou (Maghnia), M. Belakhdar, qui est à la tête d'une délégation de la commission de l'APN, a relevé que le taux d'avancement des travaux d’aménagement de cette dernière a dépassé les 85%. "Il ne reste que la partie liée au raccordement aux réseaux d'eau et d’assainissement pour que ce site soit prêt à accueillir les investisseurs désirant concrétiser leurs projets", a-t-il indiqué. Par ailleurs, le président de la commission a abordé la question de l’assainissement du foncier industriel dans la wilaya de Tlemcen, révélant qu’une importante superficie de plus de 150 hectares a été récupérée et sera redistribuée aux investisseurs souhaitant concrétiser leurs projets au sein des zones industrielles et d'activités. Inspectant deux usines de production de porcelaine et de céramique à Maghnia et Ghazaouet, M. Belakhdar a souligné qu’"il faut s’enquérir des problèmes financiers rencontrés par certains industriels et multiplier les efforts pour y remédier afin de développer la production locale et permettre aux fabricants d'atteindre l'autosuffisance et d'exporter leurs produits vers les pays africains".

Il a rappelé que la loi sur les investissements a été promulguée et l'Agence algérienne pour la promotion des investissements et les guichets uniques ont été installés dans toutes les wilayas du pays afin d'accorder des avantages aux investisseurs et de les motiver à investir. "Le gouvernement a présenté une loi sur le foncier économique et attend les amendements qui seront votés ultérieurement au Parlement pour faciliter l'accès des investisseurs à ce domaine", a-t-il dit. La commission de l’APN a élaboré un programme de visites des zones industrielles et d’activités et d’usines publiques dans 31 wilayas, dont sept dans l'Ouest du pays, selon le parlementaire. Ces visites de prospection des zones visent permettront de s’enquérir des projets bloqués et écouter les préoccupations des investisseurs.

La délégation parlementaire a également visité des unités de production dans plusieurs communes de la wilaya et tenu une réunion avec des investisseurs au siège de la wilaya pour connaître leurs préoccupations.