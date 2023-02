Le centre "Annaba innovation" a signé au cours du Salon national de conserves alimentaires clôturé mardi dans cette ville une convention de coopération avec la Compagnie d'Assurances des Hydrocarbures (CASH) relative à l’assurance sur les risques au profit des start-up de la wilaya, a-t-on appris du président du centre Mohamed-Ali Kouadria.

La convention, signée à l’occasion de la participation du centre d’innovation d’Annaba au Salon, vise à "protéger les start-up activant au niveau de l’incubateur du centre des risques dont elles font face, notamment en matière de piratage et de cybercriminalit? ciblant leurs données", a précisé à l'APS M. Kouadria au terme de la première édition du salon.

La convention a pour objectif également, a-t-il ajouté, d’assurer le soutien et l’appui aux start-up et porteurs de projets innovants pour l’animation de rencontres et séminaires scientifiques et le lancement de partenariats dans les domaines de la connaissance et l'innovation. Elle vise aussi l’accompagnement des start-up spécialisées dans le développement de systèmes numériques performants de gestion des entreprises et services innovants en matière de contrôle de la qualité et les activités secondaires en rapport avec l’industrie alimentaire et la transformation, a précisé le même responsable.

Le Salon national des conserves alimentaires, dans sa première édition organisée à Annaba, a été marqué par la participation de 40 exposants représentant différentes activités en rapport avec les conserves alimentaires.

Le Salon, d'une durée de trois jours, a été marqué également par l’engouement d’environ 2.000 visiteurs et l’animation de débats et conférences avec la participation de professionnels du secteur des industries alimentaires spécialisés, notamment dans la filière de la tomate industrielle et les perspectives de son développement, ainsi que les normes de contrôle de la qualité dans le secteur de l’industrie alimentaire, outre le rôle de l’assurance dans l’accompagnement et la prévention contre les risques menaçant la société et la récupération et le traitement des déchets. Le Salon a été organisé à l’initiative de l’agence de communication "Azed com" d’Annaba en collaboration avec la chambre de commerce et d’industrie CCI Seybouse.