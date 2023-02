Le Haut conseil islamique (HCI) organisera du 24 au 27 février à Oran un Congrès international sur le thème: "Civisme, conscience, action et coexistence", a-t-on appris mardi du Conseil.

Le Congrès qui se tiendra sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, étudiera le civisme dans toutes ses dimensions à la lumière des transformations mondiales en cours, a indiqué le directeur de documentation et de l'information au sein du HCI, Mohamed Baghdad.

Six axes seront débattus lors du Congrès qui verra la participation d'experts, chercheurs académiques, acteurs de la société civile, nationaux et étrangers de provenance d'une quarantaine de pays, a-t-il ajouté.

Il s'agira de: "civisme, concepts et visions", "civisme et valeurs islamiques", "civisme, approches intellectuelles", "civisme, modèles et applications", "voies et moyens d'activer le civisme" et "civisme, spécificités et universalité".