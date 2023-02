Un examen régional de passage de grade de 1er et 2eme dan en judo aura lieu vendredi et samedi, prochains à la salle omnisports du complexe sportif " 24 février" de Sidi Bel Abbes, a-t-on appris mercredi de la Ligue régionale Ouest de judo.

Cette compétition de deux jours, organisée par la ligue régionale de judo, en collaboration avec la Fédération algérienne de la discipline, verra la participation de plus de 200 athlètes de ceinture noire (filles et garçons), issus de différentes ligues de wilayas de l’ouest du pays.

Cet examen de passage de grade de 1er dan (Sho-dan) et 2ème Dan (Ni-dan) pour les judokas, âgés de plus 15 ans, filles et garçons, sera encadré par une vingtaine d’arbitres et experts, désignés par la coordination régionale ouest de judo.

La journée du vendredi sera consacrée à la pesée et au passage de grade des catégories des moins de 66 kg garçons candidats au premier dan, alors que la journée du samedi sera réservée à la pesée et le passage des athlètes filles et garçons de plus de 66kg pour le deuxième dan.