Des chirurgiens de Gustave Roussy ont utilisé pour la première fois un robot pour guider la destruction de métastases localisées dans le foie. C'est une première. Pour guider la destruction par micro-ondes de métastases localisées dans le foie d'un patient atteint de cancer, le Pr Thierry de Baere, chef du service d'imagerie thérapeutique de Gustave Roussy, et son équipe, ont utilisé un robot.

"La procédure s'est parfaitement déroulée. Le robot a rempli sa mission avec succès. Le premier patient va bien, il est sorti de l'hôpital dès le lendemain" a expliqué le Pr de Baere.

TRAITER LES MÉTASTASES DU FOIE SANS OUVRIR

Une métastase du foie est une tumeur qui provient d'un cancer qui s'est développé sur un autre organe et qui s'est ensuite propagée au foie. Pour détruire ces métastases sans ouvrir, les chirurgiens font appel à la radiologie interventionnelle : des images réalisées avant l'intervention permettent au radiologue de panifier la position de l'aiguille qui va délivrer le traitement ainsi que la profondeur et l'axe pour y accéder, sachant que le foie est situé dans une zone très riche en artères et en veines.

"Le robot nous aide en positionnant l'endroit où insérer l'aiguille à travers la peau ainsi que son inclinaison pour atteindre les métastases sans endommager de tissus" souligne le Pr de Baere. A partir d'images de scanner 3D, le robot calcule "avec une précision balistique", la meilleure position. Son bras articulé vient se placer à l'endroit précis où le radiologue doit introduire l'aiguille vers la tumeur.

UN ROBOT "MADE IN FRANCE"

Ce "robot" est en fait un dispositif qui combine robotique et analyse d'image. Il a été développé par une entreprise française de robotique médicale, Quantum Surgical, basée à Montpellier. L'intervention pilotée par le Pr de Baere fait partie d'un essai clinique multicentrique qui vise à évaluer la performance et la sécurité de ce dispositif robotique. Au total, 20 patients seront inclus dans 3 centres français.

La première mondiale avait été réalisée début juin au CHU de Montpellier sur une tumeur primitive du foie. A Gustave Roussy, c'est une première réalisée sur des métastases.