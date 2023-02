Des chercheurs irlandais ont découvert qu'une mauvaise hygiène dentaire augmentait le risque de cancer du foie de 75%.

Les chercheurs de la Queen's University de Belfast (Irlande) ont étudié les liens entre les problèmes de santé bucco-dentaire et le risque de cancers gastro-intestinaux, notamment le cancer du foie, du côlon, du rectum et du pancréas. Après avoir suivi une cohorte de plus de 469 000 personnes au Royaume-Uni, ils ont découvert qu'une mauvaise santé bucco-dentaire était associée à une augmentation de 75% du risque de carcinome hépatocellulaire, la forme de cancer du foie la plus répandue.

LA FAUTE À LA BACTÉRIE FUSOBACTERIUM NUCLEATUM ?

"Une mauvaise hygiène bucco-dentaire a été associée au risque de plusieurs maladies cardiaques comme les accidents vasculaires cérébraux et le diabète", a expliqué le Dr Haydée Jordão, du Centre de santé publique de l'Université Queen's de Belfast, principal auteur de l'étude. "Nous voulions vérifier le lien avec les cancers gastro-intestinaux".

Les mécanismes biologiques par lesquels une mauvaise santé bucco-dentaire peut être davantage associée au cancer du foie sont encore à découvrir. La première explication serait le rôle potentiel du microbiome oral et intestinal dans le développement de la maladie. "Le foie contribue à l'élimination des bactéries du corps humain", a déclaré le Dr Haydée WT Jordão. "Lorsque le foie est affecté par certaines maladies telles que l'hépatite ou la cirrhose cette fonction diminue et les bactéries survivent plus longtemps et peuvent donc causer plus de dommages". Une bactérie en particulier, Fusobacterium nucleatum, qui prend naissance dans la cavité buccale, pourrait avoir un rôle dans le développement du cancer.

Une autre explication serait que les personnes qui souffrent de problèmes bucco-dentaires consomment des aliments plus mous et potentiellement moins nutritifs, ce qui influence le risque de cancer du foie.