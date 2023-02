Le Conseil de sécurité de l'ONU a dénoncé lundi dans une déclaration la "légalisation" de neuf colonies sionistes en Cisjordanie occupée, assurant que la colonisation constituait une entrave à la paix.

La poursuite des activités de colonisation de l'entité sioniste "met en péril la viabilité de la solution à deux Etats", affirme le Conseil dans cette déclaration de la présidence, soutenue par l'ensemble des 15 membres.

Il "s'oppose fermement à toutes les mesures unilatérales entravant la paix, y compris, entre autres, la construction et l'expansion de colonies" sionistes, "la confiscation des terres de Palestiniens, et la +légalisation+ de colonies, la démolition de logements palestiniens et le déplacement de civils palestiniens" . Et il "exprime sa profonde inquiétude et sa consternation" concernant l'annonce des autorités d'occupation de la "légalisation" des neuf colonies et de la construction de nouveaux logements dans les colonies existantes. En décembre 2016, pour la première fois depuis 1979, le Conseil de sécurité avait demandé à l'entité sioniste de cesser la colonis ation dans les territoires palestiniens, dans une résolution permise par la décision des Etats-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto. Les Etats-Unis s'étaient abstenus lors de ce vote à quelques semaines de la passation de pouvoir entre Barack Obama et Donald Trump.