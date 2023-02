L'université Alger 2 de Bouzareah a abrité, lundi, une exposition interactive sur les différentes inventions scientifiques et technologiques allemandes, organisée par le Goethe-Institut et l'ambassade d'Allemagne en Algérie.

L'exposition, organisée dans le hall de la Faculté de langue allemande de l'université, comprend des inventions allemandes pionnières ayant contribué au développement scientifique et technologique à travers le monde, à l'instar de l'informatique, l'énergie, les communications, le transport, la médecine et l'optique. Durant un mois, les étudiants peuvent s'enquérir de près de 50 inventions allemandes de manière interactive ou à travers les supports audiovisuels en allemand ou en arabe. A cette occasion, la vice-recteur de l'université d'Alger 2 chargée des relations extérieures et de la coopération, Mme Kaced Assia, a affirmé dans une déclaration à l'APS que l'exposition s'inscrit dans le cadre de "l'ouverture de l'université algérienne sur son environnement socioéconomique et sur l'étranger à travers la concrétisation d'un partenariat stratégique fondé sur l'in tégration de la formation sur le terrain dans les programmes pédagogiques et les approches de formation". L'exposition donne aux étudiants du Département de langue allemande "l'occasion de s'informer sur les inventions allemandes dans différents domaines, afin de les motiver à accéder au monde de l'entreprenariat et des micro-projets, conformément à la politique de l'Etat visant à impliquer les diplômés universitaires dans la démarche de développement", a expliqué Dr Assia Kaced.

De son côté, Mohamed Nouah, maître de conférences à la Faculté de langue allemande et vice-doyen de l'université chargé de la pédagogie, a souligné l'importance d'une telle manifestation, qui vise, a-t-il dit, à "renforcer le lien entre les entreprises étrangères d'investissement et l'université et faire de cette dernière un partenaire actif dans le développement économique". Pour sa part, le directeur du Goethe-Institut, M. Klaus Brodersen, a exprimé sa fierté de travailler avec l'université algérienne à travers l'organisation de cette exposition, qui retrace le parcours du développement des sciences en Allemagne, notamment dans les domaines de la santé, de l'optique et de l'énergie, soulignant que l'institut "espère que les étudiants de la Faculté de langue allemande et autres bénéficieront de cette exposition, compte tenu de l'importance des inventions allemandes, dont les retombées positives sont visibles jusqu'à aujourd'hui".