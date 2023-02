Les procureurs enquêtant sur la responsabilité d'Alec Baldwin dans un tir mortel sur un tournage en 2021 ont renoncé lundi à poursuivre l'acteur pour une circonstance aggravante le visant.

Le 21 octobre 2021, le tournage du film "Rust" dans un ranch du Nouveau-Mexique, Etat du sud-ouest des Etats-Unis, avait viré au drame quand M. Baldwin avait actionné une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, et blessé le réalisateur Joel Souza.

Alec Baldwin est poursuivi au pénal par la justice du Nouveau-Mexique pour homicide involontaire et risque une peine de prison de 18 mois, tout comme l'armurière du film Hannah Gutierrez-Reed.

L'acteur de 64 ans était aussi visé par une circonstance aggravante -- en raison de l'utilisation d'une arme à feu -- qui lui faisait encourir cinq ans derrière les barreaux.

Cette circonstance aggravante avait toutefois été contestée par ses avocats, au motif qu'elle était fondée sur une loi du Nouveau-Mexique qui n'était pas en vigueur au mome nt du drame.

Elle a finalement été abandonnée par les procureurs, "afin d'éviter des pertes de temps" selon eux. Alec Baldwin, connu notamment pour son rôle dans la série "30 Rock", a toujours clamé son innocence.

Selon lui, on lui avait assuré que son arme était inoffensive, et il nie avoir appuyé sur la détente. Une affirmation mise en doute par de nombreux experts. Ce fait divers rare avait choqué Hollywood et eu un fort retentissement, déclenchant des appels à interdire les armes à feu sur les plateaux, où la présence de munitions réelles est en théorie déjà interdite.