L'Organisation des Nations Unies pour l’Education, la science et la Culture (UNESCO) a réaffirmé son engagement en faveur de la diversité linguistique, à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée chaque année le 21 février.

L’initiative de célébrer une Journée internationale de la langue maternelle vient du Bangladesh.

Elle a été approuvée à la Conférence générale de l’UNESCO en 1999 et est observée dans le monde entier depuis 2000.

"L'UNESCO croit en l'importance des diversité culturelles et linguistiques pour des sociétés durables.

C'est au sein de son mandat pour la paix qu'elle œuvre pour préserver les différences de cultures et de langues qui favorisent la tolérance et le respect des autres", souligne l'organisation onusienne sur son site internet à l'occasion de cet évènement.

"L'UNESCO réaffirme son engagement en faveur de la diversité linguistique et invite ses Etats membres à célébrer la journée dans autant de langues que possible afin de rappeler que la diversité linguistique et le multilinguisme sont essentiels pour le développement durable".

Selon l'UNESCO, la diversité linguistique est de plus en plus menacée à mesure que des langues disparaissent.

Selon elle, 40% des habitants de la planète n’ont pas accès à un enseignement dans une langue qu’ils parlent ou qu’ils comprennent.

Néanmoins, l'organisation onusienne note "des progrès dans le domaine de l’enseignement multilingue, avec une prise de conscience croissante de son importance, en particulier pour les enfants d’âge préscolaire, et plus d’engagement en faveur de son développement dans la vie publique".

L'édition 2023 de la Journée internationale de la langue maternelle sur le thème, "L’éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation" se penchera sur le potentiel du multilinguisme de transformer l'éducation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie et dans différents contextes, a, par ailleurs, précisé l'UNESCO.

L'UNESCO a annoncé l'organisation ce mardi d'un évènement qui s'articulera autour des trois thèmes interconnectés suivants: "Renforcer l'éducation multilingue comme une nécessité pour transformer l'éducation dans des contextes multilingues, de la petite enfance et bien au-delà, soutenir l'apprentissage par le biais de l'éducation multilingue et du multilinguisme dans des contextes mondiaux en mutation et dans des situations de crise et d’urgence, et revitaliser les langues qui disparaissent ou qui sont menacées d'extinction".