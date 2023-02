Des ateliers organisés parallèlement aux spectacles des journées théâtrales arabes Hassan-Belkired de Sétif constituent une opportunité de découverte et de formation des jeunes talents dans les métiers théâtraux, ont indiqué lundi les organisateurs de cette manifestation.

L’artiste algérienne Ayda Kechroud a estimé que le développement du théâtre repose sur la formation à travers ce genre d'ateliers ciblant les jeunes et la création d’établissements théâtraux, notamment dans les grandes villes.

Animatrice de l’atelier Ecriture théâtrale, Safaa El Bili d’Egypte a mis l’accent sur le rôle important des ateliers dans la formation des jeunes passionnés de l'art de la représentation, estimant que "l’on ne peut pas créer un dramaturge mais on peut contribuer à encadrer les jeunes présentant des penchants pour l’écriture théâtrale et les placer sur la bonne voie".

"Le reste du chemin qui n’est pas de toute aisance, c’est l’artiste lui-même qui doit le baliser par ses efforts", a relevé El Bili qui considère que le théâtre arabe "résiste toujours et chaque pays est appelé à contri buer à son développement en fonction de ses besoins, son patrimoine et ses traditions".

"Le véritable théâtre est celui qui reflète notre culture et non pas celui qui est importé", a ajouté cette universitaire et animatrice de l’atelier Ecriture théâtrale, estimant que ces journées "traduisent l’intérêt de la société pour le théâtre, la contribution au développement du théâtre arabe et, éventuellement, l’institution d’une nouvelle manifestation arabe théâtrale".

De son côté, Farouk Redhouana, commissaire de ces journées, a fait savoir que les ateliers bénéficient à 60 jeunes (filles et garçons) de diverses wilayas dont Bechar, Touggourt, Oran, Tlemcen et Tindouf animés tous, par la passion pour un des métiers du théâtre.

Les pièces en lice durant les journées théâtrales arabes Hassan-Belkired de Sétif, abritées par la maison de la culture Houari-Boumediene, se poursuivront lundi par la représentation "Mamlaket El Ishk", mise en scène par le tunisien Lotfi El Akrami, et "El Flouka" du metteur en scène algérien Ahmed Aggoune.