Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a alerté le public centrafricain sur la probabilité de la reprise des combats entre les Forces armées centrafricaines (FACA) et leurs alliés, et les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) dans le nord-est de la République centrafricaine (RCA), selon une note d'information rendue publique dimanche soir. "Dans les prochains jours, en cas de la reprise des hostilités dans ces localités, il est probable que les mouvements préventifs de population se poursuivent et s'étendent vers d'autres localités jusque-là épargnées", selon OCHA.

Parallèlement, les personnes suspectées de collaborateurs des parties au conflit pourraient subir des actes de représailles, l'accès humanitaire serait davantage limité en raison des affrontements, ainsi les personnes affectées ne pourraient pas recevoir l'assistance dont elles ont besoin, selon la même source.

La proportion de la morbidité et de la mortalité infantile et maternelle serait élevée en raison des difficultés d'accès aux structures sanitaires, selon cette note d'information.

La situation sécuritaire et humanitaire s'est dégradée à Sikikédé, Gordil et Ndiffa, trois localités situées dans la préfecture de la Vakaga, dans le nord-est du pays, suite aux récents affrontements entre les FACA et les rebelles de la CPC.