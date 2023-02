La 25ème édition du Salon international de la santé (SIMEM) se tiendra du 3 au 6 mai prochain au centre des conventions d’Oran, annonce, lundi, un communiqué de l’agence organisatrice "Evencia".

Une participation record de près de 200 exposants représentant quelques 500 firmes d'une trentaine de pays, a-t-on indiqué de même source.

L’exposition s'étalera cette année sur la totalité du hall d'exposition du CCO (12.000M2), soit un bond de 53% de plus en surface d'exposition par rapport à l'année précédente.

Ce salon proposera des innovations et des nouveautés en matière d’équipements, de produits et de services dans les domaines aussi variés que l'imagerie médicale, le laboratoire d'analyse, le bloc opératoire, l'instrumentation, la dentisterie, l'orthopédie, le mobilier médical, l'hygiène hospitalière, divers dispositifs médicaux, les consommables médicaux, et divers services auxiliaires. Des exposants de la jeune industrie nationale de produits de santé prennent également part à ce salon qui leur offre un espace de rencontre et d’échange avec des firmes algériennes et étrangères chevronnées.

Des partenariats conclus avec d es universités, des organismes spécialisés, des sociétés savantes et des sociétés de formation ont permis l'élaboration d'un riche programme de communications, de symposiums et d'ateliers, a-t-on fait savoir.

Ce programme de conférences, baptisé "Journées scientifiques du SIMEM" portera sur le thème "les avancées technologiques et amélioration des soins de santé".

Par ailleurs, un espace "Talk & show" pouvant accueillir une centaine de personnes, sera dédié aux panels de vulgarisation, présentation d'équipements et de produits, démonstrations, projections de vidéo spécialisées, présentations de sociétés et autres, ajoute-on de même source.