La déléguée nationale pour la protection et la promotion de l'enfance Meriem Cherfi, a affirmé, lundi à Alger, que la prise en charge des enfants orphelins était l'une des priorités des activités et des actions de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE).

Lors d'une cérémonie de remise de dons à des associations activant dans le domaine de la protection des orphelins, organisée par l'ONPPE en partenariat avec l'opérateur téléphonique +Ooredoo+ , Mme Cherfi précisé que l'ONPPE "œuvre dans le cadre de la protection et la promotion de l'enfance à la prise en charge des enfants orphelins, une des catégories vulnérables de la société".

Elle a souligné que cette "cérémonie symbolique" de distribution de ces dons s'inscrit dans le cadre de "la poursuite de la coopération de l'ONPPE en coordination avec +Ooredoo+ au profit des associations activant dans le domaine de la promotion et la protection de l'enfance", précisant que "3 associations de différentes régions du pays ont été sélectionnées".

Mme Cherfi a ajouté que "ces dons sont destinés au financement des programm es de soutien aux familles (au nombre de 47) qui prennent en charge des orphelins.

Elle a évoqué, à ce propos, les "formations dont ont bénéficié des associations nationales activant dans le domaine des droits de l'enfant", sanctionnées par la mise en place d'un "réseau de société civile pour la promotion des droits de l'enfant, regroupant 170 associations de différentes régions du pays".

Elle a fait état de la création d'une plateforme électronique reliant ces associations à l'ONPPE pour la prise en charge des préoccupations liées à l'enfance". Pour sa part, le directeur général de "Ooredoo" en Algérie, Bassam Yousef Al-Ibrahim, a affirmé qu'il est du "devoir de sa société de coopérer avec les instances nationales, notamment en matière de protection de l'enfant et sa prise en charge", soulignant son engagement à consentir davantage d'efforts pour aider les enfants orphelins et tous ceux qui ont besoin d'accompagnement pour la concrétisation de leurs projets".

A cet égard, le directeur des affaires institutionnelles du même opérateur téléphonique, Ramadane Djazaïri, a indiqué que ces dons englobent également "les projets s'inscrivant dans le cadre du développement durable", dont ont bénéficié des associations pour le "financement de 47 projets de création de micro-entreprises en faveur des ve uves s'occupant d'orphelins".