Au total, 940 nouvelles cartes professionnelles ont été attribuées aux agriculteurs de la wilaya de Guelma, toutes filières confondues, depuis début 2023, dans le cadre de la stratégie de la Chambre nationale d'agriculture (CNA) portant numérisation du secteur agricole, a appris l’APS lundi auprès du secrétaire général (SG) de la Chambre locale.

Mohamed Boulekroun a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que ce nombre représente un premier quota, en attendant l’attribution du reste de ces cartes, signalant que le nombre total de cartes délivrées à ce jour par cette instance publique est estimé à 1.120. Il a assuré que ces chiffres connaitront à l'avenir une hausse "significative", rappelant que la wilaya de Guelma compte actuellement 13.165 agriculteurs et éleveurs, dans diverses activités, dont 6.

851 agriculteurs activant de manière permanente.

Selon le SG de la chambre d'agriculture de Guelma, la stratégie de la CNA relative à la numérisation du secteur et l’élaboration d'une carte professionnelle numérique pour l'agriculteur permettra l'assainissement du registre agri cole tout en contribuant à aider les autorités à prendre des décisions et des orientations visant le développement, le soutien du secteur agricole et la définition de la carte nationale pour les filières agricoles.

Le processus de numérisation permettra également, a-t-il ajouté, de relier les chambres agricoles avec diverses administrations ayant une relation directe avec l'agriculteur, à l’instar de la Direction des services agricoles et la Coopérative de céréales et des légumes secs ainsi que les banques.

La numérisation du secteur permettra aux fellahs et aux éleveurs de bénéficier du soutien accordé par l’Etat dans différents domaines, a par ailleurs affirmé M. Boulekroun.