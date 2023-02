Les journées d’information sur les forces de la défense aérienne du territoire, ouvertes lundi au centre d’information territoriale chahid Rekab Hafsi de Souk Ahras et se poursuivant au 22 février, ont suscité une large affluence du public, notamment des jeunes.

Organisées par le Commandement de la 5ème Région militaire, ces journées qui s’inscrivent dans le cadre du plan de communication de l’Armée nationale populaire (ANP) 2022/2023 proposent plusieurs pavillons exposant aux visiteurs le matériel, les armes de guerre, et les équipements électroniques développés de l’arme des forces de défense aérienne du territoire. Des pavillons ont été également consacrés aux spécialités diverses des forces de défense aérienne du territoire dont celles de maintenance et rénovation, de recherche et développement, au centre d’instruction des forces de défense aérienne du territoire chahid-Djefal-Abdelwahab d’El Hassi (Sétif), à la recherche et secours et à la formation (laboratoire des systèmes numériques, fibres optiques, télécommunications, électroniques, mesures électriques , bobinage et hautes fréquences).

Des modèles miniaturisés de plusieurs armes des forces de défense aérienne du territoire ont été exposés dont des avions de guerre, des fusils mitrailleurs, des systèmes de défense aérienne, des treillis ainsi que des photographies et fiches de présentation des missions de certains services de ces forces. L'occasion a permis aux jeunes désireux intégrer les rangs de l’ANP de se rapprocher du service de formation pour découvrir les spécialités offertes par les forces de défense aérienne du territoire et les conditions d’incorporation. Moadh, élève de troisième année secondaire, a indiqué être "impressionné" par les équipements et moyens développés des forces de défense aérienne du territoire, exprimant son souhait d’intégrer l’institution militaire.

Présidant l’ouverture de cette manifestation au nom du commandant de la 5ème RM, le général-major Allaoua Ouadni, Commandant régional de défense aérienne à la 5ème RM, a souligné que l’objectif de ces journées est de renforcer la communication entre l’institution militaire et le citoyen et de permettre au public de découvrir de près les tâches et composantes des forces de défense aérienne du territoire. Il a également relevé que cette manifestation est une opportunité de mettre en exergue le niveau de développeme nt qualitatif de cette arme lui permettant d’accomplir avec professionnalisme ses missions de protection de notre espace aérien et de présenter les institutions de formation et les opportunités offertes aux jeunes pour intégrer les rangs de l’armée dont les forces de défense aérienne du territoire.