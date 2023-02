Une visite guidée au Centre de formation des troupes spéciales chahid

Mohamed-Saïd Benchaïb de Biskra relevant de la 4ème RM (région militaire)

a été organisée lundi pour les représentants des médias nationaux.

Dans son allocution d’ouverture prononcée à l’occasion, le commandant du Centre, le colonel Saâd Benkherara, a indiqué que la manifestation s'inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’institution militaire et la mise en œuvre du plan de communication de l’Armée nationale populaire (ANP) pour la présentation des missions et le niveau de la formation assurée par les troupes spéciales et consolider la relation Armée-Nation.

Au cours de la visite, les journalistes ont suivi un documentaire sur les étapes de développement de cette institution et la formation théorique et pratique assurée aux stagiaires et leur vie quotidienne au sein du Centre. Des explications ont été également données sur la formation assurée aux soldats des troupes spéciales regroupés dans des ateliers et salles de cours dans les domaines des liaisons, du génie, du saut en parachute et l'utilisation des diverses armes, outre les te chniques de survie et d’accomplissement des missions dans le Sud algérien, en forêt ou en zones urbaines.

Les officiers du Centre de formation ont présenté des informations sur les armes et missions des soldats parachutistes, avant le saut en parachute, pendant le saut et durant les interventions en jour et pendant la nuit dans les conditions diverses. Le centre dispose, outre ses structures pédagogiques et équipements militaires, des équipements de santé et des espaces récréatifs et de sport et autres pour l’accueil des soldats élèves. Crée en 1993, le Centre d’instruction des forces des troupes spéciales forme des soldats et sous-officiers contractuels et de réserve qui reçoivent une formation spécialisée de haut niveau.

Au terme de la visite, des manœuvres tactiques ont été exécutées avec des exhibitions de combat au corps à corps et une simulation d’une intervention militaire de neutralisation d’une force ennemie.