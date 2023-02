Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée lundi, la création, cette semaine, d'un dispositif minutieux de veille, chargé de contrôler et de suivre quotidiennement l'approvisionnement du marché en différents produits de base, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Concernant les mesures prises pour assurer l'approvisionnement du marché durant le mois de Ramadhan, il a été décidé "la création, cette semaine, d'un dispositif minutieux de veille, en coordination entre les ministères de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce, chargé de contrôler et de suivre quotidiennement l'approvisionnement du marché en différents produits de base, exploités désormais par des bandes pour saper la stabilité sociale", précise le communiqué.

Le président de la République a, à cet égard, souligné que "la réduction de la facture d'importation ne doit pas se faire au détriment des besoins du citoyen, mais plutôt en tenant compte de la disponibili té de la production nationale, quantitativement et qualitativement". Aussi, a-t-il insisté sur la nécessité d'"intensifier les systèmes d'alerte et de contrôle, à commencer par les cités, les villages et les hameaux, en y impliquant les autorités locales de manière à contrôler les prix des produits de base et approvisionner les marchés, tous types confondus".