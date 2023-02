Plus de 130 entreprises nationales et étrangères participent à la deuxième édition du Salon international de l'agroalimentaire et de l'emballage "AgroPack Expo" qui a ouvert ses portes lundi au Centre international de conférences (CIC) d'Alger.

Ce salon, qui se poursuivra jusqu'à jeudi, est l'occasion pour les opérateurs économiques d'échanger et de s'informer sur l'actualité de l'industrie agroalimentaire et du secteur de l'emballage, notamment concernant les matières premières, les équipements et les technologies utilisées, pour promouvoir cette industrie, favoriser les investissements, mettre en place des partenariats internationaux et améliorer la qualité du produit national, selon les organisateurs.

Présidant l'ouverture du salon, au nom du ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, le secrétaire général du ministère, Salah-Eddine Belbrik, a souligné l'importance de la filière agroalimentaire, où l'on compte actuellement plus de 170.000 emplois directs et indirects et plus de 500 millions de dollars d'exportations. Il s'agit d'une "filière stratégique importante" à laquelle les pouvoirs p ublics attachent un grand intérêt, a-t-il ajouté, en voulant pour preuve les facilités de financement dont elle bénéficie. Le responsable a, dans ce contexte, rappelé la création d'un cluster professionnel de l'agroalimentaire, qui contribue, a-t-il dit, à l'organisation de la filière et au renforcement du dialogue avec les professionnels pour trouver des solutions à même de développer cette activité, notamment à la lumière des excédents enregistrés dans la production agricole. 500 projets dans le domaine de l'agroalimentaire sont actuellement au niveau du ministère, a-t-il indiqué, estimant que ce chiffre pourrait atteindre 1.000 d'ici la fin de l'année. Interrogé sur le foncier industriel, le secrétaire général du ministère a précisé que le gouvernement s'est penché sur ce dossier et qu'une loi relative au foncier sera "bientôt" promulguée.