Le président de la commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification de l’Assemblée populaire nationale (APN), Kamel Belakhdar a souligné, lundi à Mascara que l’APN "accompagnera le secteur industriel dans la relance des activités des usines récupérées par l’Etat".

Lors d’un point de presse animé en marge d’une visite de cette commission à la wilaya, M. Belakhdar a souligné: "l’APN accompagnera le secteur industriel afin de relancer l’activité des usines récupérées par l’Etat dans le cadre de la lutte contre la corruption et des biens détournés, notamment les unités de production, pour lesquels la justice a condamné leurs propriétaires".

Ce responsable a fait part de la volonté de l'Etat de changer le mode de gestion des unités de production, ce qui permettra, selon lui, de réaliser un développement économique durable et d’aller au diapason du développement industriel mondial. Il a ajouté que sa Commission avait programmé des sorties d'information au niveau des zones industrielles et d'activités, ainsi que l' examen de la situation du secteur de l'investissement dans 31 wilayas du pays dont 12 ont été déjà visitées jusqu'à présent.

L’objectif principal de ces visites est de "contribuer à dégager des solutions aux problèmes enregistrés par le secteur de l’Industrie, notamment sur le plan de la relance de l’activité gelée des anciennes unités productives suite au cumul des dettes, a ajouté Kamel Belakhdar. Les visites de la Commission aboutiront, a-t-il précisé, à un ensemble de propositions devant être soumises au président de l'APN, pour prendre en charge toutes les entraves auxquelles est confronté le secteur industriel. Il est à noter que cette mission d'information a examiné la situation des usines dont l’activité a été gelée depuis plusieurs années, en plus de visiter le parc industriel de la commune d'Oggaz. Les membres de la Commission ont tenu une réunion avec des investisseurs de la wilaya de Mascara, au cours de laquelle elle a pris connaissance de leurs préoccupations. Celles-ci portent sur l'achèvement des procédures d'octroi des permis de construire et des livrets fonciers, le manque de matières premières et l'achèvement des travaux d’aménagement des zones d’activités.