Douze (12) équipes, représentant différentes unités et écoles militaires et cinq (5) régions militaires du pays, ont pris part, lundi, au départ de la Coupe d’Algérie militaire (dames et messieurs) de course d’orientation dans la forêt Moulay-Ismail de Mascara.

Cette épreuve, qui s’inscrit dans le cadre du programme annuel des manifestations sportives de la saison 2022-2023 du ministère de la Défense nationale, est organisée par le service des sports militaires de la deuxième région militaire (2e R.M). La cérémonie d’ouverture de la compétition a eu lieu au niveau du complexe sportif régional de la 2e R.M sous la supervision du Général Nassir Bouhama, chef d'état-major de la 2e RM. Une grande importance est donnée à cette discipline sportive qui contribue dans la "formation physique et mentale des éléments militaires, à laquelle le haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) accorde un intérêt particulier", selon les organisateurs.

La course d'orientation contribue également au ''développement du sens de l'observation, des réflexes et de l'analyse sur le terrain des éléments militaires, aidant à acquérir des techniques topographiques et d'orientation'', souligne-t-on.

Les épreuves de la première journée de cette course d'orientation, ayant vu la participation d’environ 100 éléments des deux sexes, se sont déroulées sur un parcours moyen dans la forêt Moulay-Ismail de Mascara. Cette manifestation sportive se poursuivra mardi avec l’épreuve de "longue distance" (messieurs) avant l’annonce des résultats finaux et la cérémonie de remise des trophées aux vainqueurs, prévue mercredi matin au complexe sportif régional de la 2e RM à Oran.