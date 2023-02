Un centre de wilaya de transfusion sanguine vient d’être mis en service à l’Hôpital Hakim-Saadane en vue d’améliorer la collecte et le transport de sang, a-t-on appris dimanche auprès à la direction de wilaya de la Santé.

Cette structure nouvelle permettra une meilleure prise en charge des patients en fournissant sang et dérivés (plaquettes et plasmas) aux équipements sanitaires de la wilaya et en sécurisant la collecte de sang et son contrôle, a précisé à l’APS le chef du service de la planification et de la population à la Direction de la Santé, Youcef Raïs.

Encadré par des médecins, des paramédicaux et des laborantins, ce centre constitue une sorte de banque de sang qui évitera les perturbations dans la satisfaction des besoins en sang notamment des urgences et encadrera les campagnes de collecte de sang, selon la même source.

Cet équipement dont la réalisation a mobilisé un investissement public de 170 millions DA dispose du matériel médical et de laboratoire le plus moderne, est-il précisé.