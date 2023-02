Des implants cochléaires seront posés, de dimanche à mardi, à sept (7) enfants de la wilaya de Skikda dont quatre (4) filles, atteints de surdité, à l’Etablissement hospitalier public (EPH) Abderrazak-Bouhara, a indiqué son directeur, Aïssa Zermane.

Ces interventions seront effectuées dans le cadre d’une initiative de jumelage entre l’EPH Abderrazak-Bouhara et l’EPH d’Ouargla en coordination avec l’association locale "les amis du malade", a précisé à l’APS M. Zermane.

Un staff médical de spécialistes du service ORL, des médecins réanimateurs et des paramédicaux de l’EPH de Skikda effectueront ces greffes sous la direction du Dr. Karim Messaoudi de l’EPH Ouargla au profit de sept enfants âgés entre 3 et 7 ans atteints de surdité grave, a-t-il ajouté.

Ces initiatives médicales favorisent l’acquisition des compétences de pose de ces implants cochléaires par les médecins au travers des échanges avec d’autres équipes médicales, a-t-il noté.

Des moyens humains et matériels ont été mobilisés pour garantir la réussite de ces interventions dont deux seront effectuées au premi er jour du jumelage, trois au deuxième et deux au troisième et ultime jour, est-il précisé. L’initiative est la troisième du genre après celles menées en 2017 et 2019, a-t-on rappelé.

Selon le président de l’association "les amis du malade", Salah Tougari, les services de la wilaya à leur tête la wali Houria Medahi ont soutenu l’association avec un montant de 20 millions DA destiné à l’acquisition des implants cochléaires qui coûte chacun près de 3 millions DA.

Treize (13) autres enfants sont inscrits sur la liste d’attente de l’association en vue de bénéficier de la pose de ces implants, selon la même source.