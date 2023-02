Le premier coup de manivelle d'un feuilleton socio-éducatif ayant pour titre "Hikaya wa Ibra" (une histoire, une moralité), destiné aux enfants, a été donné à Tiaret, a-t-on appris dimanche de Abdelhalim Hafed Zerrouki, gestionnaire de la société "Ciné-jeunes", promotrice de cette initiative.

M. Zerrouki a indiqué que cette œuvre en 30 épisodes télévisés de 13 minutes chacun, utilise la technique de la marionnette.

Chaque épisode traite des valeurs éducatives et morales intrinsèques telles que l’honnêteté, la propreté, l’amour, l’entraide, le savoir et autres vertus. Ce travail, qui sera prêt à la fin de l’année en cours, vise à sensibiliser l’enfant, à promouvoir son sens artistique et culturel, et à lui rappeler l’histoire de ses aïeux en tirant les leçons du passé dans le patrimoine qui repose sur la langue arabe académique dans le dialogue, le tout auréolé dans un décor traditionnel. Le scénario de la série a été écrit par Touati Asma et Abdelhalim Hafed Zerrouki tandis que la réalisation est signée Noureddine Zerrouki. Quelque 150 personnes dont des professionnels parmi les imitateurs de voix, les t echniciens de la photographie et du son et des ingénieurs décorateurs, en plus de marionnettistes, participent à cette œuvre culturelle.

La société "Ciné Jeunes", basée à Tiaret, a réalisé au cours des 15 dernières années, plusieurs œuvres ayant remporté des prix nationaux et internationaux, à l’instar des films "El Minha" (la bourse) et "Synopsis", de même que deux documentaires sur les martyrs Hamdani Adda et Ali Maachi, entre autres productions.