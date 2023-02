La caravane cinématographique arrivée au début de la semaine courante à Mila, à l’initiative du Centre national du cinéma et de l’audiovisuel et de la direction locale de la Culture et des arts projettera pendant quatre jours dix (10) films et animera d’autres activités à l’intention des cinéphiles, ont indiqué dimanche les organisateurs.

Inscrite dans le cadre de la célébration du soixantenaire de l’indépendance, la caravane présentera plusieurs longs et courts métrages suivis de débats au niveau de la Bibliothèque principale "Mebarek-Bensalah" dont "Héliopolis", "Patrouille à l’Est" et "Hors la loi", a indiqué Abdelbaki Selaï, cinéaste chargé de l’animation des spectacles.

Le court-métrage "Human" et le film "Le Puits" seront projetés cet après-midi et suivi de débats, selon la même source qui a noté que les débats permettront aux cinéphiles de discuter avec les professionnels les questions qu’ils se posent à propos de la mise en scène et des techniques cinématographiques.

Les ateliers seront parallèlement organisés sur le développement d’une idée, le rôle du metteur en scène et son équipe, le tournage, le cadrage et le mo uvement de la caméra, l’éclairage et l’histoire du cinéma, a-t-on noté.