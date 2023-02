L’artiste Boumediene Djellouli de la wilaya de Béchar a décroché le prix "Aissa Messaoudi" de la photographie organisé par la maison de la culture éponyme de la ville d'Ain Témouchent, a-t-on annoncé dimanche auprès du jury de cette manifestation culturelle.

Sid Ahmed Benkhelifa de la wilaya de Relizane a obtenu la deuxième place lors de la 5e édition de ce concours, suivi en troisième position par Abderrazek Houicher de la wilaya de Laghouat.

Organisée deux jours durant à l’occasion de la célébration de la Journée nationale du chahid, cette édition a vu la participation de 37 photographes, soit 27 issus de 21 wilayas du pays et 10 photographes amateurs de la wilaya d'Ain Témouchent, a indiqué le directeur de la maison de la culture "Aissa Messaoudi", Mohamed Amine Mekkaoui. Placée sous le slogan "métiers qui résistent pour le maintien", cette manifestation regroupe plusieurs œuvres d’art de photographies traitant de divers métiers menacés de disparition dont "le cordonnier" et mettant en exergue des artisans dans le domaine de l'artisanat dont la fabrication des matelas en lai ne et des ustensiles en alfa et en cuivre.