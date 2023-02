Au total sept (7) personnes ont été placées en détention provisoire à Oran, dans le cadre de deux affaires distinctes concernant la vente de viandes blanches et rouges avariées, avec la saisie de plus de 2.200 kg de ces viandes, a-t-on indiqué dimanche dans deux communiqués du parquet du tribunal d'El-Othmania.

Dans une première affaire de lutte contre les pratiques commerciales illicites mettant des personnes en danger, quatre individus ont été déférés devant le juge d’instruction pour délits de négligence entraînant la perte et la dilapidation de deniers publics, escroquerie, étalage et vente de produits avariés et non respect des règles d'hygiène, selon la même source.

Dans le cadre de cette affaire, une quantité de 1.361 kg de viandes rouges impropres à la consommation humaine a été saisie et quatre personnes ont été placées en détention provisoire, selon le communiqué du parquet du tribunal d’El-Othmania.

Trois autres personnes ont été placées en détention provisoire dans le cadre d’une deuxième affaire, avec la saisie de 900 kg de viandes blanches avarié es destinées à la consommation humaine.

Les personnes arrêtées sont poursuivies pour les délits d’étalage et mis en vente de matières impropres à la consommation humaines, sachant que ces produits sont avariés, non respect des règles obligatoires d’hygiène, pratique d’une activité commerciale permanente sans être immatriculé au registre de commerce, des actes punis par les articles 431, 723 et 31 du code pénale.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 février, selon le communiqué de presse du même parquet.