Une caravane de sensibilisation aux risques d'asphyxie au monoxyde carbone de trois jours a été lancée dimanche à Bordj Bou Arreridj, à l’initiative de la Direction de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Menée conjointement avec les deux Directions de la Protection civile et de distribution de l’électricité et du gaz et l’association de protection du consommateur, la caravane consacre la première journée aux établissements de formation et certains quartiers du chef-lieu de wilaya, a précisé la directrice de wilaya de la Formation, Faïza Aboud.

La caravane poursuivra sa tournée ensuite à travers notamment les communes du Nord-ouest de la wilaya où des cas d’asphyxie ont été enregistrés, avec l’implication d’enseignants et stagiaires des filières de plomberie et de chauffage notamment pour diffuser la culture de prévention des risques d’asphyxie.

Pour le président de l’association de protection du consommateur, Abdelhamid Zaïdi, depuis début 2023, plus de 80 cas d’asphyxie au monoxyde de carbone ont été enregistrés sans qu’il y ait de décès.

Le capitaine de la Protection civile, Moâti Khouthir a appelé notamment au respect par les citoyens des instructions de sécurité relatives à l’évacuation du gaz brûlé et l’installation des chauffe-eau.