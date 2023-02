Une vingtaine d’apiculteurs, issus de différentes communes de Médéa, participent à une foire locale du miel, ouverte dimanche à l'initiative conjointe de la Chambre d'agriculture et de l'Association des apiculteurs de la wilaya.

L’organisation de cette mini foire a pour but "d’encourager et d’accompagner les producteurs locaux de miel en leur offrant la possibilité de commercialiser directement les produits de la ruche aux consommateurs et réaliser, ainsi, des gains supplémentaires", a expliqué le président de la Chambre d'agriculture de Médéa, Mustapha Zegoumi.

Des organismes financiers publics, à savoir la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) et l’Agence nationale de gestion du micro crédit (ANGEM), sont associés à cet évènement économique, avec pour mission, "la vulgarisation des produits d’assurance contre les risques naturels, sinistres ou maladies, et des facilités de financement accordés aux professionnels et aux porteurs de projets, dans le cadre du soutien à la filière apicole", a-t-il fait savoir.

Cet évènement économique local est une "opportunité pour inciter les jeunes à investir dans cette activité et permettre le développement de la filière", a ajouté le président de la chambre d'agriculture.

Il a estimé que "l’essor de l'apiculture dépendra de sa capacité à attirer davantage de consommateurs des produits de la ruche, en proposant des produits de qualité et à des prix abordables".

Une gamme riche et variée de miels, issus de différentes essences végétales, telles que le jujubier, le chardon, l’oranger, le tilleul, l’acacia, le thym, l'eucalyptus et le romarin, est exposée à l’occasion de cette mini foire, destinée à promouvoir le produit mellifère local et à vulgariser les vertus nutritives du miel et ces dérivés auprès du consommateur.

Pour permettre le développement de cette filière, une subvention financière de près de 25 millions de DA a été consacrée, entre 2019 et 2022, pour l’acquisition de ruches pleines au profit d’apiculteurs locaux, selon la responsable du service de l’organisation de la production et de l’appui technique auprès de la DSA, Leila Salmi. Une production de 1.300 quintaux de miel a été réalisée durant l’année 2022 à Médéa, représentant une valeur marchande de l’ordre de 720 millions de DA, a-t-elle indiqué.

La filière apicole compte plus de 2.000 apiculteurs, installés en majorité dans les communes de Tamesguida, El-Hamdania, Draa-Smar, Ouamri, El-Omaria, Tablat et Médéa, disposant d’un potentiel apicole estimé à plus de 38.000 ruches, a expliqué Mme Salmi.