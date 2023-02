Le salon national des conserves alimentaires (Agroserve) ouvert dimanche à Annaba constitue un espace de contact entre opérateurs économiques et une opportunité de développement, de diversification et d’adaptation aux besoins du secteur agroalimentaire, ont affirmé les participants.

Quarante (40) exposants activant dans le domaine de la production des boites de conserve et autres métiers liés aux conserveries venus de différentes wilayas participent à cette première édition d’Agroserve dont l’objectif est de favoriser les partenariats et développer cette activité stratégique, a assuré Mohamed Oussama Houam, directeur de l’agence de communication organisatrice Azed com.

Le président du conseil national interprofessionnel de la filière tomate, Mostefa Maazouzi a estimé, dans sa communication donnée à l’occasion, que la maitrise de la chaine de production de la tomate industrielle par notamment l’adoption du système d’agriculture contractuelle garantissant l’intérêt du cultivateur et du transformateur participe à la stabilité de la filière et s on évolution. Le salon de trois jours donnera lieu à la présentation de plusieurs communications sur le développement des cultures industrielles, la valorisation des produis de la forêt, la conserverie, les normes de qualité en industrie agroalimentaire et le traitement des déchets industriels. Ouvert par le wali Djameleddine Brimi, le salon est organisé par l’agence Azed com et la chambre du commerce et de l’industrie, CCI Seybouse.