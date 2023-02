Des ateliers de formation d’accompagnement des tournées cinématographiques du Centre algérien de développement du cinéma et du Centre algérien de la cinématographie ont été ouverts dimanche à Batna avec le concours de la direction locale de la direction de la culture et des arts.

Cette formation porte sur les divers métiers du cinéma dont l’écriture de scénario, le montage, l’art du comédien, les techniques du son et la mise en scène, a indiqué à l’APS le directeur de la cinémathèque de Batna, Saber Bouzid qui a précisé que Batna représente la seconde étape après Oran de cette manifestation placée sous l’égide la ministre de la Culture et des Arts et qui se poursuivra au 23 février.

Ces ateliers de formation à l’accès gratuit se tiennent à la salle de la cinémathèque, la maison de la culture Mohamed-Laïd-Al-Khalifa, à la bibliothèque Hamouda-Bensaï de Hamla1 et à la galerie Chérif-Merzougui du complexe culturel et sportif de Kéchida.

Ces ateliers notamment ceux de l’art du comédien et de la mise en scène ont attiré un grand nombre de jeunes amateurs du 7ème art qui ont pu découvrir le trava il créatif qui se fait derrière les caméras.